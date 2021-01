COLUMN. Aversie voor àlles wat een beetje ferm uit de hoek komt, houdt gevaren in

Hetzelfde gevoel overviel mij bij de beelden van ‘Jonagoldman’, de gepensioneerde die in een Aldi ‘door het lint ging’. Dat zo’n ruzietje fascineert, is normaal, het gaat om emoties. Maar dat deze man opeens de risee van de natie was, is opmerkelijk. Opnieuw, er was wat geroep over en weer, maar zonder dat er bakken fruit door de lucht vlogen of fysiek geweld werd toegepast. Mag het nog?