COLUMN. “Als het van Open Vld afhangt”, zegt Freek Braeckman. Maar het hángt niet van Open Vld af

Hilariteit in Café Sport, gistermiddag. In ‘VTM Nieuws’ heft Freek Braeckman het hoofdstuk over het klimaatplan van de Vlaamse regering aan met wat in de taalkunde een irrealis heet. “Als het van Open Vld afhangt, wordt er vanaf...” Het vervolg van zijn zin verdwijnt in het hoongelach. “Het hángt niet van Open Vld af”, roept een stamgast naar het scherm. Toch niet als de liberalen in de regering zitten. En al helemaal niet als ze de eerste minister leveren. Dan is het voor de liberalen dweilen met de kraan open. Ook België hoort nu bij de club van landen met klimaatdoden, speechte premier De Croo in Glasgow. Maar veel indruk maakten onze 41 slachtoffers van de overstromingen niet. Andere landen zetten met gemak één, twee, drie nullen achter dat getal. Zeshonderd keer meer Belgen zijn gestorven aan Covid dan aan het wassende water. Maar toch: voor Alexander De Croo is het belangrijk dat Open Vld dezer dagen ook op Vlaams niveau een indruk van urgentie wekt of veinst, wanneer het de opwarming van de planeet betreft. Enter Bart Somers. Enter Lydia ‘Lidochka’ Peeters.