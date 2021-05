COLUMN. ‘Alleen een ‘De Mol’ met politici kan deze editie nog overtreffen’

Noem mij naïef, maar als Frank Vandenbroucke iets zegt, geloof ik hem op zijn woord. Of het nu gaat over volksgezondheid, pensioenen, onderwijs, de staatsgreep in Myanmar of de geneugten van een deflatoir beleid, als de professor-politicus spreekt, is mijn vertrouwen blind. Anders ligt het als Vandenbroucke het woord neemt in zijn vermeende gedaante van volksmens, zoals zondag in ‘De Zevende Dag’. Dan ben ik op mijn hoede. Op de vraag of hij ook zelf al een terrasje had gedaan, antwoordde Frank Vandenbroucke dat zulks helaas niet het geval was, maar dat hij zaterdag naar het frietkot was geweest. Naar het frietkot. Frank Vandenbroucke.