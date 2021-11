COLUMN. 100 en libido à gogo: Pater Piet staat terecht voor zedenfeit

Het bericht stond te verpieteren in het donkerste hoekje van de krant, bijna in het verborgene. 'Pater Piet heeft spijt van oneerbare voorstellen.' So far so good. Of een voorstel eerbaar of oneerbaar is, hangt af van de omstandigheden en de ontvanger. Maar deze Piet is geen pater als een andere. Piet is 100 jaar en voor het eerst in een eeuw bekent hij spijt, zij het bij monde van zijn advocaat. Die is belast met de dubbele taak om zijn cliënt uít de gevangenis te houden en ín het koninkrijk Gods te loodsen, alwaar Piet moet hopen dat hem geen buitenwipper met een leugendetector wacht.