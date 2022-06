Colruyt waarschuwt voor verkeerde houdbaarheidsdatum op pastasalades

Minder verkeersdo­den en -ongevallen in 2021 dan in 2019

Vorig jaar vonden 34.640 verkeersongevallen plaats in België, of 8,2 procent minder ten opzichte van 2019, het laatste 'normale' jaar pre-corona. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Daarnaast kwamen ook minder mensen om het leven in het verkeer.

20 juni