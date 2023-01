Colruyt test automatische winkel buiten stad

Studente (20) vertelt hoe ze in Zorgcen­trum geholpen is nadat ze bij het uitgaan werd verkracht: “Maar wat als ik hem weer tegenkom op een fuif?”

“Ik wist niet af van het bestaan van Zorgcentra na Seksueel Geweld. Tot ik op zaterdag 7 januari uitging en er vermoedelijk verkrachtingsdrugs in mijn glas is gedaan”, zegt een twintigjarige studente aan de lerarenopleiding. De huisdokter was nog niet op de hoogte en stuurde haar eerst naar de politie. “Er is wel een agent mee naar huis gegaan om de lakens in beslag te nemen, de tampon met zijn sperma op en mijn onderbroek.”

30 januari