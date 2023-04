Colruyt-medewerker ontslagen omdat hij twee bananen eet: “Ze noemen mij een dief”

update Al­di-medewerk­ster na 12 jaar dienst ontslagen voor het eten van een wrap van 2,79 euro, zonder vooraf te betalen: “Ik kan 's nachts niet meer slapen”

Ludivine, een assistent-manager van de Aldi-winkel in Tamines, is ontslagen nadat ze een wrap van 2,79 euro uit de rekken had genomen, zonder vooraf te betalen. Dat melden de Franstalige kranten van Sudinfo. Volgens de vakbond was “ze afgeleid en was ze van plan nog te betalen”. De directie zag het echter als een “ernstige fout” en ontsloeg haar “binnen het uur”.