Colruyt krijgt zware klappen: kan dochter Lisa Colruyt voor kentering zorgen?

Het aandeel Colruyt verloor gisteren bijna een kwart van zijn waarde en noteerde op zijn laagste niveau sinds 2006. Dat zorgt voor kopbrekens in de Colruyt-familie en niet in het minst bij CEO Jef Colruyt. Binnenkort wordt hij 64 jaar en dat is in de Laagste Prijzencultuur al twee jaar over datum. Zijn opvolging lijkt op een tantaluskwelling.