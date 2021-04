College van procureurs-generaal belooft dat er wel degelijk zal worden opgetreden tegen horeca-uitbaters die terras vóór 8 mei openen

Onderzoe­ken op verkoolde lichamen in Blegny bevestigen kinder­moord

17:20 De biologische onderzoeken die zijn uitgevoerd op de verkoolde lichamen van een man en een meisje, die in februari werden aangetroffen in een auto in Blegny (provincie Luik), bevestigen de hypothese van zelfdoding en kindermoord. Dat heeft het parket van Luik vandaag bevestigd.