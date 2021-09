Collega’s begroeten in het post-elleboogjestijdperk: hoe doe je dat?

Wie pak je weer eens goed vast, en wie krijgt nog steeds dat elleboogje of vuistje? Onder vrienden en familie was dat soms al moeilijk te bepalen, want iedereen heeft zijn hoogstpersoonlijke mening over hoe je omgaat met de herwonnen vrijheden. Professioneel is het na al die maanden afstandswerk vaak nog meer over eieren lopen. De ene vindt het lastig in overleg te gaan zonder elkaar een hand te geven, de ander vond juist zijn comfort in die anderhalve meter afstand. Maar hoe voorkom je dat die botsende visies een deal doen afspringen?