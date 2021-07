“Collectief ontslag bij IBM eenzijdig doorgevoerd”

Het Amerikaanse IT-bedrijf kondigde in november een herstructurering aan, waardoor in België een kleine 200 banen - zowat een vijfde van het totaal - op de helling stonden. De bonden eisten een onderhandeld sociaal plan, met ook garanties voor werknemers die aan de slag blijven bij IBM of het nieuwe afgesplitste bedrijf Kyndryl. Maar het overleg mislukte, waarna de directie eenzijdig tot ontslagen is overgegaan op 22 juni, zo zeggen de vakbonden dinsdag.

Hoewel er geen sociaal plan ondertekend is, hebben de stakingsacties volgens de vakbonden tot resultaten geleid. Ze wijzen onder meer op "een vermindering van het totale aantal vertrekkers met ongeveer twintig werknemers ten opzichte van het oorspronkelijke vooropgestelde aantal van 206", een groter aantal vrijwillige vertrekkers (75 in plaats van 25 procent) en betere voorwaarden voor ontslagen en vertrekkende werknemers.

De vakbonden blijven wel misnoegd over de houding van de directie in de voorbije maanden en het gebrek aan transparantie rond de overplaatsing van een tweehonderdtal werknemers naar Kyndryl. "Het dovemansgesprek dat de afgelopen acht maanden is gevoerd, het onvermogen van de directie om tot een sociaal akkoord te komen en de chantage die zij heeft gepleegd om individuele betwistingen bij de gedwongen ontslagen te ontlopen, hebben het vertrouwen van de werknemers en hun afgevaardigden in de nieuwe Country General Manager en de rest van de directie ondermijnd", luidt het in de gezamenlijke mededeling. "Wij zullen de steun van een bemiddelaar van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid vragen om ons vanaf september te helpen het sociaal overleg binnen IBM België weer op gang te trekken."