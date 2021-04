Cohousing in de stad? Jonge generatie heeft liever klassiek huis in het groen

4 op de 10 zijn eigenaar

4 op de 10 Belgen onder de 35 jaar hebben al een eigen huis of appartement. In de leeftijdscategorie tussen 30 en 35 jaar gaat het om 62 %, in die tussen de 25 en 29 jaar om 41 %. Opvallend: zelfs 1 op de 5 jonger dan 25 is reeds eigenaar. “Je kan spreken van een woonladder, waarbij jongeren eerst wat langer thuis blijven in vergelijking met vroeger, daarna een appartement huren en uiteindelijk iets kopen. Maar het valt op dat die stappen elkaar vrij snel opvolgen of dat er soms één wordt overgeslagen. Dat gebeurt dan vaak dankzij financiële steun van ouders en grootouders”, vertelt Peggy Verzele van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB).