Coens wil dat dossier van gascentrales op Overlegcomité komt: “Ik heb plaatsvervangende schaamte”

Gisteren raakte bekend dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de vergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde weigert. Volgens minister Demir ligt de stikstofuitstoot van de centrale te hoog.

Het is niet de eerste vergunning voor een gascentrale die Demir weigert. De weigeringen zijn een streep door de rekening van de federale regering die tegen 2025 minstens 5 van de 7 kerncentrales wil sluiten.

“Plaatsvervangende schaamte”

De politieke discussie over de gascentrales loopt hoog op en de verwijten vliegen over en weer. CD&V-voorzitter Joachim Coens doet nu een oproep om het geruzie te stoppen. "Ik heb plaatsvervangende schaamte voor het geruzie rond dit belangrijke dossier", zo zei hij aan de VRT.

De CD&V-voorzitter vreest wel dat de beslissing over de gascentrales de bevoorradingszekerheid in ons land in het gedrang kan brengen. Hij pleit daarom volgens de CD&V-woordvoerder voor meer samenwerking tussen de Vlaamse en federale regering en hij vraagt om het dossier te bespreken op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil niet op de feiten vooruitlopen, zo zegt hij in een reactie op de weigering van Demir om de gascentrale van Vilvoorde een vergunning te geven. De discussie over energievisie in ons land is breder dan die over één gascentrale.

“Ik wil eerst de globale energievisie van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) horen. Die analyse komt er eind november en zal een energievisie zijn voor ons land voor de komende dertig, veertig jaar. Ik ga daar niet op vooruitlopen voor ik die globale visie gekregen heb”, aldus nog premier De Croo.

“Sabotagepolitiek”

Eerder deze week reageerde Groen-voorzitter Meyrem Almaci al bijzonder scherp op de geweigerde vergunning. “Deze dogmatische weigering is een nieuw, triest hoogtepunt in de sabotagepolitiek van de N-VA”, aldus Almaci.

“De sabotagepolitiek van Demir en de N-VA is glashelder”, klonk het. “Ook op Europees niveau proberen ze de ambities te blokkeren. Ze spelen politieke spelletjes op kap van de energiezekerheid van alle Belgen en van het klimaat. Wij doen aan politiek om oplossingen te vinden, niet om te blokkeren.”

“Politieke motieven”, maar ook begrip

Ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) liet zich kritisch uit over de beslissing van Demir. “We kunnen ervan uitgaan dat er misschien ook wel politieke motieven spelen en dat is jammer”, zei ze vandaag nog in een gesprek met HLN LIVE. “We moeten echt samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez toonde dan weer begrip. De Franstalige liberaal uit opnieuw zijn twijfels over de uitfasering van kernenergie en de effecten daarvan op de CO2-uitstoot.

“Geef toch toe dat men vandaag veel uithaalt naar de N-VA en minister Zuhal Demir. We wilden een federaal België, dus moeten we de gevolgen daarvan dragen. Groen zegt dat de N-VA een gevaarlijk spel speelt, maar wat gevaarlijk is, zijn degenen die ons doen geloven dat het CRM (het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat ervoor moet zorgen dat de stroombevoorrading wordt verzekerd na de kernuitstap, red.) ons een gezondere vorm van bevoorrading voor de toekomst garandeert. We hebben het echter over de uitstoot van stikstof en methaan. Dus dan vind ik dat Zuhal Demir een beslissing heeft genomen in het voordeel van het milieu in plaats van andersom”, zei Bouchez in La Première.

De centrale van Vilvoorde is een van de twee projecten die geselecteerd werden in de veilingen van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Het CRM moet België in staat stellen om over voldoende elektriciteitsvoorzieningscapaciteit te beschikken om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen wanneer het in 2025 uit kernenergie stapt.

