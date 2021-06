Coens probeert CD&V-rangen te sluiten na bijzonder slechte peiling van vrijdag

Het partijbestuur van CD&V heeft maandag de bijzonder slechte peiling van vrijdag besproken. Partijvoorzitter Joachim Coens heeft er ook zijn strategie uit de doeken gedaan om de partij een nieuw elan te geven. Over die strategie zelf blijven de lippen op elkaar. De voorbije dagen was er ook kritiek van anonieme bronnen op Coens zelf. "Maar op de vergadering heeft niemand de positie van de voorzitter in vraag gesteld", klinkt het.

In de laatste peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM Nieuws’, RTL en ‘Le Soir’ komt CD&V uit op amper 10 procent. Dat is ruim 4 procentpunt minder dan bij de Vlaamse en federale verkiezingen twee jaar geleden. De partij is intussen maar de vijfde grootste partij in Vlaanderen.



En alsof dat op zich nog geen reden genoeg is om de alarmbellen in de Wetstraat 89 te doen rinkelen, borrelde er de voorbije dagen ook interne onvrede op. Anonieme bronnen stelden de koers van de partij en de keuzes van voorzitter Coens in vraag.

Strategie

De slechte peiling werd maandag dan ook besproken op het partijbestuur van de christendemocraten. Volgens verschillende bronnen beseft Joachim Coens zeker de ernst van de situatie. Daarom heeft de voorzitter ook zijn strategie uit de doeken gedaan om de partij een nieuw elan te geven. Over die strategie zelf houdt men de lippen op elkaar.

Afgelopen weekend liet Coens in ‘Het Laatste Nieuws’ wel al het volgende optekenen: "Het zal erop aankomen om naar de bevolking toe duidelijker te communiceren wat we doen en waar we voor vechten, al vind ik dat onze ministers wel redelijk wat in de media komen. Maar wij zijn tsjeven, hè, wij zijn daar vaak te braaf in."

Quote Het is nog lang tot 2024. We hebben nog tijd om het vertrouwen te herstellen CD&V-voorzitter Joachim Coens

Coens timmert ook al langer aan een vernieuwingsoperatie. In ‘Het Nieuwsblad’ geeft hij toe dat die operatie "misschien wat lang heeft geduurd". "Maar we zijn al even bezig met de doorstart. De nieuwe partijraad moet dan net voor meer inspraak zorgen. Het is nog lang tot 2024. We hebben nog tijd om het vertrouwen te herstellen", aldus Coens.

Woede

Ondanks de soms scherpe anonieme kritiek van de voorbije dagen was er op het partijbestuur niemand die de positie van Coens openlijk in vraag heeft gesteld. "Er was eerder boosheid over de anonieme lekken van de voorbije dagen", zegt een bron. Er is daarom afgesproken om de discussie over de strategische koers van de partij niet in de media, maar intern te voeren. Een duidelijk signaal om de rangen te sluiten dus.

Komend weekend organiseert CD&V zijn statutair congres. En dit najaar moet het inhoudelijke traject uitmonden in een vernieuwingscongres op 11 december.