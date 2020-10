Coens excuseert zich voor etentje in hotel: “Het was compleet fout, het zal niet meer gebeuren”

Coens zit verveeld met de kwestie. “Er is een foto van, ik ontken niets. Het is stom, maar we hebben daar gegeten. Punt. En dat zal ik dus niet meer doen”, zegt hij. “Het Thon-hotel, dat naast ons partijhoofdkwartier ligt, levert ook. In principe eten we dan op kantoor. We hadden de maaltijden beter ook nu laten aanrukken in plaats van ter plekke te eten.”



“Het was compleet fout, het zal niet meer gebeuren”, reageerde Coens deze avond in ‘De Wereld Vandaag' op Radio 1. “Ik probeer de regels zo veel mogelijk te respecteren zoals zo veel Vlamingen en Belgen en in die zin was dat absoluut niet goed.” “Het restaurant was leeg en naar veiligheid was er absoluut geen probleem, maar in het hotel kan het als hotelgast. Eigenlijk was het een achterpoort die helemaal niet moet gehanteerd worden en zeker niet door ons. Als politici hebben we een voorbeeldfunctie. In die zin hadden we daar meer moeten bij stilstaan. Het was fout, ik excuseer mij daarvoor”, aldus Coens nog.



“Politici moeten zich aan de regels houden en nog strenger zijn voor zichzelf dan anderen. Maar het is ook aan iedereen gegeven om eens een fout te maken, dat ook in te zien en des te sterker te beseffen hoe belangrijk het is om ons aan de regels te houden. De politiek heeft de taak om mensen dichter bij de politiek te brengen en dat kan alleen door het goede voorbeeld te geven” besloot de CD&V-voorzitter.