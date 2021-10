Coens: “Energie is een overheidstaak, op dat vlak zit ik op de lijn van de PVDA”

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat de overheid energie collectiever moet maken. Dat zegt hij in een interview met Humo. "Energie is een overheidstaak, op dat vlak zit ik op de lijn van de PVDA."

Coens doet de uitspraak naar aanleiding van de fors stijgende energieprijzen. Die prijsschommelingen vindt hij "echt een probleem", klinkt het in het weekblad.



De CD&V-voorzitter wijst naar de verregaande liberalisering van de energiesector. "We hebben te veel uit handen gegeven, waardoor we nu afhankelijk zijn van regimes als Rusland en Qatar", vindt Coens. "Energie is een overheidstaak, op dat vlak zit ik op de lijn van de (extreemlinkse, red.) PVDA. We moeten energie collectiever maken."

Isolatiecampagnes

De CD&V-kopman geeft onder meer het voorbeeld van windmolenparken, waarin gewone burgers mee zouden kunnen investeren, of warmtenetten waar wijken op kunnen worden aangesloten. "In Scandinavië doen ze dat al jaren", zegt hij. Ook grootschalige isolatiecampagnes kunnen een oplossing zijn voor de hoge energieprijzen.

"Meer dan één miljoen huizen zijn nog altijd niet geïsoleerd. De overheid moet de mensen helpen om hun huis energieneutraal te maken. Zo betalen ze minder voor hun energie en daalt hun uitstoot.”

Gascentrales

CD&V maakt deel uit van zowel de federale als de Vlaamse regering. Coens gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in 'De wereld vandaag' op Radio 1 een voorzichtige vingertik na haar weigering om een nieuwe gascentrale in Tessenderlo te vergunnen, hoewel de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie eerder een voorlopig positief advies had gegeven.

"Als de gegeven adviezen gunstig zijn, dan is het belangrijk om dat grotendeels te volgen. Als er afwijkingen zijn, dan is er onzekerheid voor het investeringsklimaat. Dus we volgen het nauwlettend op, en we hopen dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden", klonk het waarschuwend.

Demir weigerde eerder ook al de vergunning voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. Binnenkort doet ze uitspraak over een dossier in Vilvoorde.