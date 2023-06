Code oranje voor brandgevaar in Antwerpen en Limburg vanaf morgen

Nederland vreest natuurbran­den die niet meer geblust kunnen worden: “Ook bij ons neemt risico toe”

Nederlandse experts waarschuwen dat we door de klimaatverandering steeds vaker te maken zullen krijgen met onbeheersbare natuurbranden. Ook in ons land riskeren we almaar meer bosbranden. Een bijkomend probleem: ons land heeft weinig middelen om natuurbranden te blussen: “Ons land heeft één blushelikopter.”