Code oranje vanaf vandaag: dit is alles wat er verandert

OVERZICHT. Steeds minder coronapa­tiën­ten in de ziekenhui­zen, overlij­dens nemen nog toe

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft fors dalen. Ook het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Woensdag lagen nog 3.352 mensen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 18 procent. Op de afdelingen intensive care liggen nog 353 patiënten, een daling met 18 procent, zo blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Alleen de sterftecijfers gaan nog licht omhoog.

17 februari