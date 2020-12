Code Oranje in Ardennen: intense sneeuwval en hevige wind verwacht

Na de overrompe­ling van vandaag: politie roept op om morgen niet naar Hoge Venen af te zakken voor de sneeuw

20:49 Duizenden wandelaars zijn vandaag naar de Hoge Venen afgezakt om er te profiteren van het sneeuwtapijt van 15 à 20 centimeter. Vooral aan de Baraque Michel en Signal de Botrange was het erg druk. Automobilisten stonden tot een uur in de file. Door de bomvolle parkings zetten velen hun voertuig in de bermen langs weg. “Een rampzalige situatie”, klonk het bij de politie, die oproept om morgen niet naar de Hoge Venen af te zakken.