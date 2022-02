Code oranje gaat dan toch vannacht al in - Minister Verlinden: “Studenten willen vanavond toch al feesten”

“Het is absurd om de regels om 5 uur morgenochtend te laten ingaan, terwijl we weten dat studenten vanavond al willen feesten”, aldus minister Verlinden. Het hele KB - dat in de loop van de dag wordt verwacht - gaat dus in vanaf middernacht, zoals voorzien door het Overlegcomité. Concreet betekent dit dat het sluitingsuur in de horeca vervalt en alle danscafés weer open mogen. De enige uitzondering is dat de mondmaskerplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar pas een dag later, op zaterdag 19 februari, vervalt.