Code geel voor natuurbranden blijft van kracht in heel Vlaanderen

“Gelukkig had ik een helm op”, zegt De Croo. Maar waarom is die niet verplicht? “1 op de 3 dode fietsers zou dan nog leven”

“Gelukkig had ik een helm op”: nog voor hij de hulpdiensten bedankte, prees premier Alexander De Croo (Open Vld) dit weekend de helm op zijn hoofd. Terecht, want met een helm op zou 37 procent van alle overleden fietsers die geen helm dragen hun ongeval wél nog kunnen navertellen. Toch wil bevoegd minister Lydia Peeters, De Croos partijgenoot, geen verplichte fietshelm. Waarom niet? In welke landen is dat wel het geval? En hoe denken artsen hierover?