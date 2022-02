Code geel in zicht? Tegen 20 maart zou aan beide voorwaarden voldaan kunnen worden, BA.2-subvariant wel op weg om dominant te worden

De voorwaarden om de coronabarometer te doen overschakelen naar code geel zouden tegen 20 maart ingevuld kunnen worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano over de coronasituatie in ons land.

Om over te schakelen naar code geel moeten er minder dan 300 patiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen en mogen er op dagbasis niet meer dan 65 ziekenhuisopnames zijn. Sinds dinsdag liggen er op intensive care minder dan 300 coronapatiënten waardoor aan de eerste voorwaarde reeds is voldaan.

Momenteel worden op dagbasis echter nog steeds 179 ziekenhuisopnames geregistreerd. Dat is een daling met 27 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode, maar nog steeds een eind boven de drempel van 65. “Als de huidige trend zich doorzet, dan kunnen we begin maart aan minder dan 150 ziekenhuisopnames per dag zitten. Tegen 20 maart zou dat dan minder dan 65 kunnen zijn. Op die manier zouden we voldoen aan beide voorwaarden voor code geel”, aldus Van Gucht.

BA.2-subvariant

De viroloog waarschuwde er echter wel voor dat het effect van de versoepelingen van 18 februari nog onvoldoende duidelijk is. Ook waarschuwde Van Gucht ervoor dat de BA.2-subvariant van het coronavirus binnen de week dominant kan worden. Van Gucht beklemtoont wel meteen dat dat niet hoeft te leiden tot een stijging van het aantal besmettingen. Want voorlopig is er geen toename in het absolute aantal BA.2-besmettigen te zien.

Momenteel is de BA.1-subvariant, samen met de kleinere BA.1.1-subvariant, nog goed voor 70,6 procent van alle besmettingen in ons land, de BA.2-subvariant maakt 29,3 procent van alle besmettingen uit. “De deltavariant komt nog nauwelijks voor, slechts bij minder dan 1 op de 1.000 besmettingen”, zegt Van Gucht.

Coronacijfers gaan in goede richting

Wat wel vaststaat, is dat de coronacijfers in de goede richting blijven evolueren. Zo neemt sinds deze week ook voor het eerst sinds half januari het aantal overlijdens af. Tussen 15 en 21 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 34 mensen het leven, een afname met 30 procent.

In het totaal overleden in ons land al meer dan 30.000 mensen aan de gevolgen van een corona-infectie. Het leeuwendeel daarvan overleed in 2020, met respectievelijk 32 en 40 procent van het aantal overlijdens in de eerste en tweede golf. De huidige omikrongolf vertegenwoordigt tot nog toe 6 procent van alle overlijdens.

Het aantal coronabesmettingen blijft dalen, maar iets minder snel dan een week geleden. Tussen 15 en 21 februari werden er dagelijks gemiddeld 8.207 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 37 procent in vergelijking met de week voordien. Een week geleden werd nog een daling met 45 à 46 procent genoteerd. De dalende trend is nog steeds zichtbaar over het hele grondgebied en bij alle leeftijdscategorieën.

In het totaal liggen nu nog 2.607 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 20 procent. Op de afdelingen intensieve zorg worden nog 270 coronapatiënten verzorgd (-23 procent).