Cocaïne lijkt in sommige jobs 'normaal', Robin (39) getuigt: “Het begint met een lijntje op drukke momenten, maar na een tijd snoof ik een gram per dag of meer”

GETUIGENIS. Ann leeft al maanden met een mobiel stal­kingalarm: “Ik moet dood omdat ik wilde scheiden”

“Ik kijk over mijn schouder wanneer ik buiten loop, tot wel honderd keer per dag. De auto zet ik binnen, uit vrees dat er gesjoemeld wordt met mijn remmen.” Een vijftigtal vrouwen, en één man, dragen vandaag in ons land een mobiel stalkingalarm omdat ze bedreigd worden, soms zo erg dat hun leven in gevaar is. Een van hen vond de moed erover te getuigen: “Sinds die vreselijke dag is mijn zoon beginnen te stotteren.”