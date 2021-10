Cocaïne is overal én vooral daar waar u het niet verwacht. Vier gebruikers aan het woord: “Op den duur nam ik een gram per dag. Ook op de schoolbanken”

Met aan Belgische kant 80 ton onderschepte ladingen stevenen we dit jaar af op een recordvangst. Vorig weekend werd in de haven van Guayaquil in Ecuador nog maar eens 4,5 ton cocaïne tegengehouden, met bestemming Antwerpen. Aan die kant van de oceaan werd dit jaar in totaal al 21 ton cocaïne onderschept. In Europa is cocaïne de meest gebruikte illegale drugs. Uit cijfers van Sciensano bleek dat het aantal cokegebruikers in Vlaanderen is gestegen van 0,8 procent in 2008 naar 1,7 procent in 2018. Een verdubbeling. “Als je ziet wat er binnenkomt in Antwerpen, moet er een grote afzetmarkt zijn. Als gebruiker houd je die illegale markt in stand, met alle gevolgen van dien”, stelt Walter Damen.