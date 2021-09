Coca-Cola lanceert bekende koffiemerk Costa Coffee in België

ANTWERPEN In heel het land mogen uitgebrei­de terrassen langer blijven staan maar in Antwerpen blijft 15 oktober de eindmeet: “Maar we zijn in overleg met de sector”

10:45 In Leuven blijven ze nog staan tot maart en in Gent in Hasselt wordt er zelfs nagedacht of ze niet permanent kunnen blijven. De uitgebreide terrassen. In Antwerpen is het stadsbestuur in overleg met de sector, maar voorlopig is de einddatum nog steeds 15 oktober.