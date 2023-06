Coalitiepartner Ecolo voert druk op Lahbib op: “Je deelt niet zomaar visa uit als chocolaatjes”

“Onder collega’s in de regering vertrouwen we in principe elkaar, maar in dit geval zijn er toch vragen”, zei Gilkinet in ‘La Matinale’ op LN24. “Ik zie niet in waarom het noodzakelijk is om de burgemeester van Teheran uit te nodigen in Brussel, een man die zeer dicht bij de macht staat in een land dat de mensen- en vrouwenrechten niet respecteert, dat vrouwen martelt die geen hoofddoek dragen, dat gijzelaars neemt...”, zei Gilkinet over de zaak.