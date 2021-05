Coaches kunnen te weinig verdienen door loonplafond overheid: “Sportkampen dreigen afgelast te worden”

“Ik zit met de handen in het haar”, zucht Steven Dutry. “Ik weet niet of ik deze zomer voldoende mensen zal vinden om alle kinderen tijdens onze kampjes professioneel te begeleiden.” Al jaren organiseert Dutry met vzw Sportievak in de schoolvakanties sportkampen voor kinderen en jongeren. Van paardrijden over turnen tot kajakken: het aanbod is ruim en de regio die Sportievak bestrijkt is groot. “Ieder jaar organiseren wij kampen voor tienduizend kinderen. Daar hebben we veel professionele monitoren, instructeurs en coaches voor nodig.” Die zoektocht is sowieso al niet evident, maar dit jaar is ze volgens Dutry nog zwaarder geworden. “Dat heeft alles te maken met een wetswijziging begin 2021.”