Co-ouderschap voor een huisdier: “Mijn ex en ik gaan nog steeds samen naar de dierenarts voor onze hond”

Door een goede verblijfsregeling voor Suri, een kleurrijke bastaardhond, kon Kevin (44) zijn viervoeter ook na zijn scheiding blijven zien. “Dat we co-ouderschap gingen doen is heel snel beslist. We zien dat beest beiden ontzettend graag, dus dit was de enige oplossing.” De regeling gaat vlot vertelt Kevin, al worden er wel wat kilometers gemaakt: “In het begin woonden we dicht bij elkaar. Op een kwartiertje stonden we op elkaars oprit. Nu moeten we ieder weekend een uur rijden om Suri op te halen. Dat is ver, maar dat is ie zeker waard. Suri is het ook helemaal gewend, als ik hem ophaal bij mijn ex springt hij naar buiten en gaat hij vlotjes met mij mee naar huis. Omgekeerd is dat ook zo.” Dat er geen ruzie is over het hondje mag duidelijk zijn: “Wij gaan zelfs altijd samen naar de dierenarts, dat toont hoeveel we beiden om Suri geven.”