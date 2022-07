CM wil onderhandelde oplossing nu maar 40 procent van logopedisten geconventioneerd is

De Christelijke Mutualiteit erkent dat er een probleem is met de verloning van logopedisten, maar betreurt dat de patiënt voor de kosten moet opdraaien. CM Gezondheidsfonds wil graag tot een onderhandelde oplossing komen, klinkt het in een persbericht.

Gisteren raakte bekend dat slechts 40,49 procent van de logopedisten toetreedt tot de conventie. Dat is een aardverschuiving in de sector aangezien voorheen meer dan 99 procent de tariefovereenkomst met de ziekenfondsen honoreerde. Het gaat zelfs om de grootste deconventionering in de geschiedenis van de onderhandelingen tussen ziekenfondsen en zorgverleners. “Een teken aan de wand”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

5,5 euro remgeld

Logopedisten die de conventie volgen, gaan akkoord met een tarief van 29,28 euro per halfuur. Hiervan is 5,5 euro remgeld en dus ten laste van de patiënt. De overige 23,78 euro wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Gedeconventioneerde logopedisten zijn vrij om hun eigen tarieven te bepalen en kunnen extra supplementen aanrekenen. Deze supplementen zijn ten laste van de patiënt. “Verwacht wordt dat het supplement wellicht 4,12 euro zal bedragen, wat de totale eigen kost voor patiënten van niet-geconventioneerde logopedisten op 9,62 euro brengt per sessie”, klinkt het.

De kost van logopedie zal voor vele gezinnen dus sterk oplopen. “Kinderen gaan meermaals per week naar de logopedie. We merken dat logopedie ook één van de zorguitgaven is die als eerste sneuvelt door de prijs en de intensiteit van de behandeling. Op geneesmiddelen wordt bijvoorbeeld minder snel bespaard”, aldus Van Gorp.

“Duidelijk signaal”

De ziekenfondsen starten binnenkort met nieuwe onderhandelingen over het budget van de gezondheidszorg van 2023 en de daaropvolgende jaren. Daar ligt ook een verhoging voor de logopedisten op tafel. Maar het budget daarvoor kan enkel stelselmatig worden vrijgemaakt. “Op termijn willen we tot een gedragen overeenkomst komen. Dat zoveel logopedisten de tarieven niet willen volgen, is alvast een duidelijk signaal aan het beleid: zitten we met de manier waarop we tot conventies komen wel op het goede spoor?”, vraagt Van Gorp zich af.

De huidige conventie blijft van kracht, zelfs al treedt maar 40 procent toe. Toch hoopt de CM nog tot een onderhandelde oplossing te komen binnen deze conventie.