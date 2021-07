CM investeert in platform voor online therapie

Burgemees­ter van Luiks dorp haalt uit naar hogere niveaus: “Ze hebben ons in de steek gelaten, in hun ogen zijn wij maar boertjes”

20 juli De burgemeester van een ondergelopen dorp in Luik haalt in een interview zwaar uit naar de hogere niveaus. “Ze hebben ons in de steek gelaten. In hun ogen zijn wij maar de boertjes van de lokale overheid”, sneert Cédric Halin.