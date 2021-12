CM en Wit-Gele Kruis zetten schouders onder gezamenlijk zorgcentrale

LIVE. "Eerste signalen over ernst omikronge­val­len zijn beetje bemoedi­gend”

Vandaag vond in Brussel een nieuwe manifestatie plaats tegen de maatregelen die getroffen zijn voor de bestrijding van de coronapandemie. Intussen maakt men zich wereldwijd zorgen om de omikronvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika, en bij negen mensen in ons land werd aangetroffen. De nieuwe variant is mogelijk besmettelijker dan de deltavariant, maar een nieuwe studie stelt dat vaccins wellicht ook beschermen tegen omikron.

