Cloet: “Ik vrees dat versoepelingen te snel zijn”

Deze geheimen neemt ‘het monster van de Ardennen’ mee in zijn graf

10 mei De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is op 79-jarige leeftijd overleden in een gevangenisziekenhuis in Parijs. Hij was er twee keer levenslang aan het uitzitten voor de moord op acht meisjes en jonge vrouwen. Hij bekende in totaal elf moorden, maar neemt ook een aantal geheimen mee in zijn graf.