Clichés over onze eetgewoontes kloppen: hij lust liefst vlees en zij drinkt rosé omdat het ons zo is geleerd

Bestel in een restaurant oesters en er worden aan tafel al snel kokette grapjes gemaakt. Want oesters hebben de reputatie een afrodisiacum te zijn. Wie aan zijn vrienden vertelt dat hij vegetariër is, heeft zijn reputatie gevestigd: "Watje." Ideeën over voedsel hangen aan elkaar van vooroordelen, clichés en halve waarheden. "Met ons eten bouwen we onze identiteit op. Je laat zien bij welke groep je hoort of juist niet wil horen", stelt de Franse schrijfster en journaliste Nora Bouazzouni in haar jongste boek 'Steaksisme'. Het gaat over hoe mannen en hoe vrouwen eten en waarom ze dat verschillend doen. Want het is waar: mannen eten doorgaans stoer en zwaar, vrouwen eten licht en luchtig.