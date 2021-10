CLB's zien opvallende stijging van het aantal coronabesmettingen in lager onderwijs

Na een lange periode van stabiliteit, is het aantal coronabesmettingen in de Vlaamse scholen de laatste weken opnieuw zienderogen gestegen. "We zien vooral in het lager onderwijs een exponentiële stijging van het aantal besmettingen", klinkt het woensdag bij de CLB's.

In het West-Vlaamse Gullegem moest een school met 800 leerlingen al de deuren sluiten nadat meer dan 100 kinderen positief testten op het virus. Maar ook op andere plaatsen, zoals Brugge, Roeselare, Tervuren, Lanaken, Oudsbergen en Hoeselt blijven scholen dicht.



Concrete cijfers over het aantal gesloten scholen zijn er niet, maar de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) zien de voorbije weken wel een exponentiële stijging van het aantal besmettingen, vooral in het lager onderwijs, waar leerlingen niet gevaccineerd zijn. Een verrassing is dat niet, want de positiviteitsratio in de leeftijdsgroep tussen 0 en 9 jaar bedraagt momenteel 11,8 procent.

"In het secundair onderwijs lijkt het erop dat de vaccinatie haar werk doet", aldus Inge Van Trimpont, directeur van de CLB's van het gemeenschapsonderwijs. Ze onderstreept dat er in het secundair wel meer besmettingen zijn in vergelijking met het begin van dit schooljaar, maar dat die uitbraken relatief meevallen. Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk, spreekt van een toename van 50 à 60 procent van het aantal besmettingen op scholen, "maar in het lager onderwijs gaat het bijna over een verdubbeling".

Quote Veel leerlingen die positief testen, hebben geen klachten en zijn niet ziek. Is het dan echt nodig hen allemaal naar huis te sturen? Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk

De CLB's pleiten er wel voor om de maatregelen qua testing en quarantaine te herbekijken, met het oog op het openhouden van de scholen en het garanderen van het leerrecht. "Veel leerlingen die positief testen, hebben geen klachten en zijn niet ziek. Is het dan echt nodig hen allemaal naar huis te sturen?", aldus Grielens. "We moeten meer inzetten op andere strategieën: kinderen aansporen om thuis te blijven als ze zich ziek voelen en blijven ventileren in klassen. En als er een probleem is binnen de regio, kunnen er eventueel algemene regels worden heringevoerd."

Van Trimpont hoopt op korte termijn opnieuw rond de tafel te zitten met alle betrokkenen in het onderwijsveld en het Agentschap Zorg en Gezondheid om te evalueren welke maatregelen zinvol en nodig zijn.