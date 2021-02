CLB's melden sterke stijging in aantal besmettingen, maar “kinderen en jongeren nog steeds niet motor van virus”

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) melden sterk gestegen besmettingscijfers bij scholieren. Deze stijging is volgens het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het resultaat van fors meer testen in scholen en de samenvoeging van de besmettingscijfers binnen de schoolmuren met de besmettingscijfers buiten de schoolmuren.

In de laatste twee weken van januari werd een positieve coronatest afgenomen bij 0,34% van de leerlingen en 0,32% van de onderwijspersoneelsleden. 1,36% van alle leerlingen en 0,22% van de personeelsleden werden in quarantaine geplaatst. De positiviteitsratio in het onderwijs is dus beduidend lager dan in de rest van de samenleving, blijkt uit cijfers van Sciensano. Goed nieuws is ook dat de cijfers in de derde en vierde week van januari stabiel blijven, wat wil zeggen dat er geen sprake is van een exponentiële stijging week na week.

“Het onderwijs slaagt er uitstekend in om besmettingen op te sporen en in te dammen”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “In tegenstelling tot veel Europese landen slagen we erin om onze scholen open te houden.”

Britse variant

Het aantal quarantaines steeg fors in de tweede helft van januari en dat is ook begrijpelijk: de komst van de Britse variant zorgde voor heel wat onrust en sterk verhoogde waakzaamheid op het terrein. Hier en daar werd er lokaal vanuit een voorzichtigheidsreflex (te) scherp gereageerd en werden er (te) veel mensen in quarantaine geplaatst. “De berichtgeving over de Britse variant was initieel heel alarmerend en dus is het normaal dat er soms heel fors ingegrepen werd. Lokale bestuurders stonden vaak onder grote druk om dat te doen”, zegt Weyts. “We hopen wel dat de rust nu kan terugkeren en dat iedereen de bestaande protocollen rond quarantaine stipt opvolgt.”

Hogere verdedigingsmuren

Intussen worden er steeds meer en steeds hogere verdedigingsmuren opgeworpen rond onze scholen. Inzake testen wordt er gewerkt met drie lagen: er zijn de sneltesten die de besmettingen bij de hoogrisicocontacten aan het licht brengen, er zijn de mobiele testteams die uitrukken over heel Vlaanderen om hele scholen te testen en er zijn nu ook de plannen om na de krokusvakantie te beginnen met pilootprojecten met speekseltesten voor personeelsleden. Er zal in de komende weken alleen maar meer en breder getest worden. Zo wordt er sinds deze week ook meer getest bij kleuters.

Vanaf nu wordt de volledige kleuterklas standaard getest zodra de leerkracht of 2 kleuters binnen dezelfde klas positief blijken. Bovendien zullen alle -6-jarigen die een hoogrisicocontact gehad hebben buiten het gezin nu ook 2 keer getest worden – zowel op dag 1 als op dag 7 van hun quarantaine. De gevolgen van deze gewijzigde teststrategie zullen zichtbaar worden in de volgende cijfers. “We maken de mazen in het net steeds kleiner”, zegt Weyts. “Als elke sector zo breed zou testen als het onderwijs, dan zou de wereld er anders uitzien.”

