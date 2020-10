CLB's in steden hebben handen vol met contactonderzoek: “Andere opdrachten staan op heel laag pitje”

Nu ook het opvolgen van de coronabesmettingen in scholen in het takenpakket zit van de CLB's, leidt dat tot grote verschillen in de werkdruk bij de centra. Vooral de CLB's in stedelijke gebieden hebben nog maar weinig ruimte voor hun normale taken, die nu soms "op een heel laag pitje staan", zegt Van Trimpont. "De vaccinaties probeert men nog te doen, maar wat de medische onderzoeken betreft, moeten er prioriteiten worden gesteld."

Over welke taken de CLB's bij een te grote werklast eerst laten varen, zijn voor de zomer al afspraken gemaakt. "Er is een lijst opgesteld in volgorde van prioriteit, met als worstcasescenario dat er alleen aan contacttracing wordt gedaan", aldus Van Trimpont. "Daarbij hebben we de ambitie om niet-uitgevoerde medische onderzoeken in te halen, maar of dat haalbaar is, moet de toekomst uitwijzen."