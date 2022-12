Clash tussen Theo Francken (N-VA) en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS): “Draag wat u wilt, maar pak er niet zo mee uit op TikTok”

In de Kamer kreeg Theo Francken (N-VA) de wind van voren na een opmerking over het TikTokgebruik van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “Een beetje meer sérieux in tijden van oorlog?” Dedonder beschuldigde op haar beurt de N-VA-politicus van seksisme. “Ik ben mezelf en ik blijf mezelf, minister of niet.”

N-VA-Kamerlid Theo Francken hekelde gisteren tijdens de plenaire vergadering dat de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) TikTok gebruikt. “TikTok is Chinese spionage. Als minister van Defensie vind ik dat niet verstandig.” Daarnaast vond Francken dat het niveau van de filmpjes “serieuzer mocht zijn.” Daarbij verwijst hij naar een filmpje van een dansende Dedonder met sportschoenen. “Is dat serieus voor een minister van Defensie als er oorlog is in Europa? Je moet wat oppassen.”

Kamerlid Guillaume Defossé (Ecolo) was “een beetje gechoqueerd” door de opmerkingen en beschuldigde Francken van seksisme. “Ik denk dat niemand hier hoeft te zeggen hoe iemand zich moet kleden. Ik vind dit totaal misplaatst.” Volgens Francken werd hij - al dan niet opzettelijk - verkeerd begrepen. “Ik heb geen opmerking gemaakt over hoe mevrouw de minister zich kleedt. Dat interesseert me niet. U heeft dat misbegrepen of bewust misbegrepen, dat laatste zou me niet verbazen.”

Dedonder ging daarna verder in de verdediging. “Ik ben mezelf en ik blijf mezelf, minister of niet. Ik doe mijn best om dit departement te versterken en her op te bouwen. Of ik het nu doe met sneakers of hoge hakken, het zijn de daden die tellen.”

De discussie deed veel stof opwaaien, ook op Twitter bleven de twee elkaar in de haren vliegen. Dedonder deelde het fragment van Francken met een duidelijke beschuldiging. “Wanneer sommige politici nog steeds de vaardigheden van een vrouw beoordelen op basis van haar kleding.”

Francken pikte dat niet en diende haar van antwoord. “Me - opnieuw - bestempelen als ‘seksist’ wat een laag niveau", reageerde Theo Francken na het debat op Twitter. “Draag wat u wilt, elke dag opnieuw. I don’t care, maar pak er niet zo mee uit. Wat zouden die Oekraïners in de loopgraven ervan denken? Dat u hier een seksistisch verhaaltje van wil maken is intellectueel oneerlijk en bewijst uw gebrek aan Nederlandse taalkennis.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een clash is tussen Francken en Dedonder. Twee jaar geleden was er al een felle aanvaring tussen Francken enerzijds en Dedonder en Kamervoorzitter Eliane Tillieux anderzijds. Nadat Francken Dedonder een “gebrek aan dossierkennis” verweet, kreeg hij van een cdH-parlementslid een verwijt van seksisme naar het hoofd gesmeten, waarop de meerderheid én Tillieux applaudisseerden.

