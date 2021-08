Clash tussen 3M en Demir onafwendbaar: chemiebedrijf geeft toe FBSA te lozen, maar ziet het probleem niet

Na weken van stilte ging 3M dan toch door de knieën. Na een aanmaning van de milieu-inspectie gaf het chemiebedrijf inzage in wat het produceert en loost. Op die lijst: FBSA, het product dat het illegaal in de Schelde dumpt. 3M probeerde gisteravond die bekentenis weliswaar nog af te zwakken, wat niet naar de zin was van Zuhal Demir. Een clash lijkt onvermijdelijk.