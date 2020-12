Clash in de Kamer tussen Theo Francken en Defensieminister Ludivine Dedonder over “seksisme”: “Dit is gewoon schandalig”

Het debat draaide gisterenavond over de fysieke proeven voor nieuwe rekruten die voorlopig zijn stopgezet vanwege de coronamaatregelen tot indoor sporten opnieuw zijn toegelaten. Dat is niet naar de zin van N-VA. “De fysieke selectieproeven maken een substantieel onderdeel uit van de aanwervingsprocedure. In een jaar waarin er maar liefst 2.300 nieuwe rekruten moeten worden aangetrokken, is het on hold zetten van elke vorm van fysieke testing niet aanvaardbaar”, vindt Francken, die er ook op wijst dat bij de politiescholen wel nog fysieke proeven plaatsvinden. “De N-VA wil een professionele defensie met topfitte militairen. Defensie is geen tewerkstellingsproject, noch een aanwervingsbatterij. De meest bekwame mensen moeten aangeworven worden.”