Citroën stelt conceptauto met karton voor

Dit is de Microlino: elektri­sche auto van 14.900 euro die gat in de markt moet dichten

D’Ieteren, een Belgische importeur en distributeur van auto’s, gaat een nieuwe kleine elektrische stadsauto invoeren en online verkopen. Het gaat om de Microlino. Die is slechts 2,5 meter lang en biedt plaats aan twee inzittenden. De basisprijs bedraagt 14.900 euro. D’Ieteren hoopt met de wagen het gat in de markt te dichten in een nieuw segment van mobiliteit.

29 september