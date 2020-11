Circusfamilie en hun dieren wegens corona al maanden gestrand op Belgische parking

Circus Zavatelli, een Frans familiecircus dat ook in ons land toert, zit door het coronavirus bijna volledig aan de grond. Sinds maart kwamen er amper inkomsten binnen. De 23 medewerkers zitten zonder werk en het geld om eten te kopen voor de circusdieren is bijna op. Ook twee andere circussen van dezelfde groep zitten in zak en as. Ze kamperen al maanden op een parking in Gembloux in de provincie Namen.

Circus Zavatelli is samen met Circus Armanzo en Circus Anderland eigendom van een circusfamilie die al sinds 1800 actief is. Jaarlijks geeft Circus Zavatelli voorstellingen in 30 verschillende steden. Hun circustent biedt plaats aan maar liefst 600 toeschouwers en de show bestaat uit jongleurs, acrobaten, een goochelaar, clowns en een koorddanser, en dieren zoals kamelen, lama’s, buffels en pony’s.

Volledig scherm © REUTERS

Sinds het coronavirus dit voorjaar ook in onze contreien hevig om zich heen begon te grijpen, mochten ze echter enkel nog voorstellingen geven voor een beperkt publiek of zelfs helemaal niet. Samen met de artiesten van Circus Armanzo en Circus Anderland zitten de medewerkers van Circus Zavatelli momenteel zonder werk en wachten ze het einde van de restricties af op een parking in Gembloux. “Voor ons is de opsluiting erg moeilijk, omdat we niet werken. We hebben geen cashflow”, zegt circusdirecteur Kevin Dubois.

De artiesten wonen nu in caravans op de parking. Om te vermijden dat ze roestig worden, houden ze oefensessies in de frisse buitenlucht.

Volledig scherm © REUTERS

De dieren verblijven verspreid over de parking in kleine omheiningen, op stro onder rood-wit gestreepte luifels. “Het wordt eerlijk gezegd een probleem want we moeten 60 dieren eten geven”, aldus Dubois. Het kost zo'n 500 euro per week om de dieren te voeden. “We weten niet hoe we de eindjes aan elkaar moeten knopen.”

Ook in hun thuisland Frankrijk liggen de voorstellingen volledig stil. Dubois is misnoegd over het gebrek aan financiële steun. “We hebben geen financiële steun gekregen. Veel mensen hebben ons brood en wortelen gegeven. Ze brengen ons zaad en hooi, maar op vlak van geld kregen we niets.”

Volledig scherm De dertienjarige Cecene Dubois is een clown by Cirque Zavatelli. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

