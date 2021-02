Circus Pipo al bijna een jaar in lockdown in Bonheiden: “Zelfs tijdens oorlog nooit zo lang zonder publiek”

Wie niet beter zou weten en in Bonheiden alle dagen langs de Putsesteenweg passeert, zou denken dat het daar achter de kerk al bijna een heel jaar circus is. Want die rood-witgestreepte circustent blijft daar maar tussen de bomen door priemen, de vele woonwagens op het terrein maken het circusplaatje compleet. De werkelijkheid is anders natuurlijk. Circus Pipo is hier na de eerste lockdown gewoon niet meer weggeraakt. In september is de circusfamilie, met dank aan de versoepelingen, nog even de hort op kunnen gaan, maar eind oktober is ze noodgedwongen teruggekeerd naar Bonheiden, achter de kerk. En daar zit ze dus nog altijd.