Circa 280 Ryanair-vluchten geschrapt tijdens driedaagse staking

Brugge Tieners die dertiger in coma sloegen, blijven maand langer in gesloten instelling: toestand van slachtof­fer ondertus­sen stabiel

De vier tieners die afgelopen weekend een 31-jarige man in coma sloegen in het centrum van Brugge blijven een maand langer in een gesloten instelling. Dat besliste de jeugdrechter vrijdag. De meesten van hen zitten momenteel in Everberg. De toestand van het slachtoffer is ondertussen stabiel en zou “gunstig evolueren” volgens het parket.

16:49