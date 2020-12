Cijfers dalen vooral in Vlaanderen minder snel, experts waarschuwen: “We mogen ons niet in slaap laten wiegen”

Wordt het vaccin verplicht als er te weinig interesse is? En krijgen jonge risicopa­tiën­ten écht geen voorrang? Experts uit vac­cin-taskforce beantwoor­den prangende vragen

6 december Ons land staat aan de drempel van een nooit geziene operatie om met miljoenen vaccins corona een lelijke uppercut te verkopen. We stellen ons daar honderd-en-één vragen bij: houdt de overheid bij of ik een vaccin nam? Hebben we genoeg koelboxen? Hoe vinden we risicopatiënten? De experts uit de taskforce over Covid-19-vaccinatiestrategie gaan geen enkele vraag uit de weg.