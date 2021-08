Chronische stress blijft pieken bij zorg- en hulpverleners

Minister Vandenbrou­c­ke wil verplichte prik voor zorgperso­neel, Margot Cloet: “Zou een vanzelf­spre­kend­heid moeten zijn in de zorg”

17 augustus Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal voorstellen om een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in te voeren. Dat heeft hij vanavond gezegd in het Canvas-programma “Terzake”. “Ik zal uitdrukkelijk in de federale regering en aan de collega’s in de gewesten voorstellen dat we vaccinatie verplicht maken voor mensen die actief zijn in de zorg”, stelde hij.