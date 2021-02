Christophe en Koen, de gezichten achter het vernietigende rapport over adoptieprocedure: “13 jaar wachten op kindje is onmenselijk”

"Reken op een wachttijd van een jaar of vijf. Misschien zelfs zes of zeven, als het echt niet meezit." Dat kregen Christophe Claes en Koen Segher te horen toen ze zich in 2012 aanmeldden voor adoptie. Vandaag wacht het koppel uit Antwerpen nog steeds op een kindje - al negen jaar, en naar alle waarschijnlijkheid zullen daar nóg eens vier jaar bij komen. Dat komt enerzijds omdat het aantal kindjes dat ter adoptie wordt afgestaan, daalt. Vorig jaar werden in België 16 binnenlandse en 23 buitenlandse kindjes geadopteerd en stonden er 823 wensouders op de wachtlijst. Maar de vertraging is vooral te wijten aan de procedure, die dubieus verloopt. "Langs links en rechts worden we voorbijgestoken door andere koppels, die járen na ons begonnen zijn. We zijn op een punt gekomen dat we soms denken: 'Foert, we geven het op. Voor ons hoeft het niet meer.' Maar even snel als die gedachte opkomt, is ze ook telkens weer verdwenen. Natuurlijk zetten we wél door. Onze kinderwens is nog altijd vele keren groter dan onze frustratie."