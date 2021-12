Christof Roggen (38) speurt via boeiende getuigenissen naar DNA van Belgische ondernemer: "Iedereen die ik sprak, is verliefd op zijn firma”

Ondernemers als Elon Musk en Steve Jobs zijn ons lang niet onbekend. Maar wat weten we eigenlijk over het ondernemingsklimaat in Vlaanderen? Dat moet ook Christof Roggen (38), eigenaar van een printbedrijf en sinds kort ook van een speelgoedwebshop met zijn vrouw, gedacht hebben. Hij goot tal van inspirerende gesprekken met bedrijfsleiders in podcast én nu ook in een boek. “Iedereen die ik sprak, is verliefd op zijn firma.”

De passie voor ondernemen, daar ontbreekt het Antwerpenaar Christof Roggen niet aan. Die vertaalt hij in een eigen podcastreeks ‘Belgische Ondernemers’. Zelf is hij al tien jaar bezig met het ondernemerschap. Omdat hij opkijkt naar elke ondernemer en van elk van hen wil bijleren, treedt hij in gesprek met Vlaamse kmo’s of kleine zelfstandigen. Wat motiveert hen? Hoe combineren ze hun werk met een gezin en voor welke uitdagingen komen ze te staan? Mensen die de vragen liever beantwoord zien in boekformaat, kunnen sinds vorige week ‘Het DNA van de Belgische ondernemer doorgelicht’ in huis halen.

In het boek komen ondernemers uit alle lagen van de maatschappij aan bod, één ding hebben ze volgens Roggen gemeen: “De passie en de drive voor hun werk. Wie het niet met passie doet, slaagt niet. Iedereen in het boek is stuk voor stuk verliefd op zijn firma.”

Van bandwerk tot bedrijfsleider

Roggen deed alle mogelijke jobs. Van bandwerk tot heftruckchauffeur of noem het maar op. Tot hij in de sales belandde. “Ik heb nergens spijt van. Als ik een slechte dag heb, denk ik terug aan het aantal jobs die ik gedaan heb waarvan ik weet dat ik ze nooit meer wil doen.” Naast iedereen die in het boek de revue passeerde, kijkt Roggen ook op naar Gert Verhulst en Hans Bourlon. “Hoe die twee begonnen zijn en waar die nu staan, dat vind ik straf. Ik vraag mij af hoe ze alles in goede banen kunnen leiden.” Al heeft hij zelf wel enkele tips.

Werk en privé in harmonie

“Je geraakt alleen ergens door de juiste mensen om je heen. Je moet daarop inzetten, anders blijven er zoveel deuren gesloten die anders open zouden gaan.” Daarmee geeft Roggen meteen een eerste goede raad weg. Verder vindt hij harmonie tussen werk en privé belangrijk. “Ik zie mijn job niet als werken. Mijn privé en ondernemingen lopen als een geheel door elkaar. Ik werk ook samen met mijn vrouw, wat maakt dat we harmonieus beide werelden laten overgaan in elkaar. Dat varieert natuurlijk van ondernemer tot ondernemer.”

“Ondernemen is een risico, maar wel een berekend”

Jonge ondernemers geeft hij de tip om niet te twijfelen, maar wel met de nodige nuance. “Het is belangrijk om je goed te informeren. Als het financieel plan op punt staat en kenners voelen dat er iets in zit, dan moet je gaan. Laat het risico verbonden aan ondernemen, berekend zijn.” Het is natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn, ondernemen in tijden van corona bijvoorbeeld bleek geen cadeau. “De ene dag mag je alles, de andere dag niets. Veel vrienden van mij in de horeca zitten met de handen in het haar. Dat demotiveert mij zelf ook.”

Wat brengt de toekomst?

“Mijn ambitie is om dit boek op de leeslijst van (startende) ondernemers en studenten te zetten. Het boek kan helpen om de wereld van de échte dagdagelijkse Belgische ondernemers te vatten. Naast de good news verhalen van bijvoorbeeld een Gert Verhulst die we allemaal kennen”

Boek: Het DNA van de Belgische ondernemer doorgelicht Auteurs : Christof Roggen, Karolien Selhorst ISBN : 9789493111776 Prijs: 20 euro Uitgeverij: Beefcake Publishing Volledig scherm Cover boek. © Beefcake Publishing