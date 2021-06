Christine (55) nam deel aan studie rond tegenvallend vaccin Curevac: “Teleurgesteld, maar toch ook jackpot. Ik bleek gevaarlijke aandoening te hebben die nu behandeld wordt”

Teleurgesteld. Zo voelt Christine Schneider (55) uit Mechelen zich nadat bekend raakte dat het vaccin van het CureVac volgens de eerste resultaten maar 47 procent bescherming biedt tegen het coronavirus. Ze was één van de tweeduizend landgenoten die deelnamen aan een grootschalige studie daarrond en zit nu naar eigen zeggen “een beetje met de gebakken peren”. Toch is er voor haar ook een gouden randje. Want tijdens het onderzoek voor en na haar eerste spuitje werd een ernstige aandoening ontdekt, die nu perfect behandeld kan worden.

Het was begin dit jaar dat Christine een oproep voorbij zag komen op Facebook. Er werden 2.000 vrijwilligers gezocht in ons land om deel te nemen aan een studie rond een potentieel nieuw coronavaccin van het Duitse bedrijf CureVac. “Ik had al geprobeerd om bij Johnson & Johnson deel te nemen, maar daar was ik te laat”, vertelt ze aan HLN. “Toen ik het bericht van CureVac zag, heb ik me meteen ingeschreven. Mijn eerste vaccinatie kreeg ik op 3 maart, de tweede volgde op 25 maart.”

Na de eerste inspuiting voelde ze zich een beetje ziek, van de tweede spuit had ze amper last. “Na die eerste voelde ik me niet echt geweldig. Maar het viel wel mee. Ik kon nog gewoon verder werken.”

AstraZeneca

Toen ze net als alle andere Belgen haar gewone vaccinatie-uitnodiging kreeg, koos Christine ervoor om zich te laten ‘deblinderen’ in de studie. Daarbij kom je te weten of je het vaccin kreeg of je in de controlegroep zat. Ze bleek het vaccin te hebben gehad, maar toen was nog niets bekend over de effectiviteit ervan. Ze besliste desondanks om haar inspuiting met AstraZeneca te annuleren. “Ik had verwacht dat de resultaten zoals bij de andere mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zouden zijn”, vertelt ze. “Ik was dan ook wat verrast door de mededeling vanmorgen dat het vaccin maar 47 procent scoort.”

Of ze zich nu alsnog zal laten inenten met een goedgekeurd vaccin - zoals vaccinoloog Isabel Leroux-Roels van het UZ Gent aanraadt - weet ze nog niet. “Er gaat intussen minder virus rond en ik hou me goed aan alle coronamaatregelen. Ik raakte daardoor nog niet besmet en heb ook een zekere bescherming dankzij Curevac. Het gaat daarenboven nog maar om de eerste resultaten van de studie. Al bij al voel ik me wel veilig”, klinkt het. “Anderzijds krijg ik geen vaccinatiebewijs zolang het vaccin niet goedgekeurd is. Ik wil in september graag mijn moeder bezoeken in Oostenrijk en dat zal dan niet zo eenvoudig zijn. Daar kom je zonder vaccinatiebewijs nergens. Zelfs als je op restaurant gaat, moet je daar getest worden.”

Huisarts

Ze wil alleszins een aangekondigde mail van CureVac met extra informatie afwachten voor ze een beslissing neemt. “Als iedereen eruit stapt, komt het al helemáál niet goed met het onderzoek”, zucht ze. “Veel vertraging loop ik hoe dan ook niet op. Omdat ik AstraZeneca zou krijgen, was mijn tweede inspuiting pas op 10 augustus gepland en was ik dus pas op 24 augustus officieel volledig gevaccineerd. Ik zal het na de mail van CureVac met mijn huisarts bespreken en ook zien hoe makkelijk ik nu nog aan een goedgekeurd vaccin geraak.”

Of ze achteraf bekeken geen spijt heeft dat ze deelnam aan de studie? “Nee. Ik heb dat heel bewust gedaan. Enerzijds voor mezelf, om snel een vaccinatie te krijgen. Maar anderzijds ook om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Ik vind het belangrijk dat het vooruitgaat met de vaccinaties. CureVac is trouwens ook aan een second generation van haar vaccin bezig, gericht op de varianten. Het zou bovendien heel goed zijn voor de Derde Wereld omdat het niet bij erg lage temperaturen bewaard hoeft te worden. Want de Derde Wereld moet ook mee in het verhaal. Varianten zullen blijven ontstaan als niet heel de wereld zich laat inenten.”

Teleurstelling

Desondanks kan ze haar teleurstelling niet helemaal verbergen. “Ik zit nu wel een beetje met de gebakken peren. Dat is altijd wel het risico bij zulke studies. Dat weet je als je eraan begint. Ach, ik heb sowieso eigenlijk de jackpot gewonnen. Tijdens het onderzoek voor en na het eerste spuitje werd een extreem hoge bloeddruk vastgesteld bij mij, iets waar ik geen flauw benul van had. Ik bleek opeens een risicopatiënt te zijn. In principe heb ik dus al gewonnen, want met bloeddrukverlagers kan ik deze ‘sluipmoordenaar’ onder controle houden.”