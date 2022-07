Christiane zag hoe moeder en zus een jaar geleden werden meegesleept tijdens overstromingen: “Die rivier heeft me alles afgenomen”

Marc Coucke krijgt één op de acht aandelen van Unified­post in handen

Investeerder Marc Coucke heeft via zijn vehikel Alychlo sinds begin deze week een belang van 11,93 procent in handen van Unifiedpost. Het aandeel schiet intussen meer dan 40 procent hoger naar ongeveer 3,4 euro. Alychlo is voortaan de grootste aandeelhouder.

13:24