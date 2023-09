Chris Peeters van Elia wordt nieuwe CEO van bpost

ANALYSE. Waarom het echt gevaarlijk wordt als Kim Jong-un wapens aan Poetin verkoopt

Noord-Korea gaat de Russen van wapens voorzien, meer nog dan het waarschijnlijk al deed. Dat voorspellen specialisten nu is uitgelekt dat dictator Kim Jong-un een reis naar Rusland plant om Vladimir Poetin te zien — voor de tweede keer nog maar in de geschiedenis. Geen goed nieuws voor Oekraïne, maar ook niet voor de rest van de wereld. Want wat Kim in ruil zal krijgen, maakt er vooral Noord-Korea — met zijn nucleaire dromen en z’n onberekenbaarheid — gevaarlijker op.